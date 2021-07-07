功臣變罪人　莫拉達打破費托紀錄

西班牙今屆歐國盃成也莫拉達、敗也莫拉達，主帥安歷基喺頭5場比賽，都以呢位28歲射手出任正選，但今場卻將佢貶為後備，最峰迴路轉係莫拉達後備上陣，為球隊射入扳平1球，但喺互射12碼階段卻宴客，神又係佢、鬼又係佢，玩到西班牙氹氹轉。

艾華路莫拉達今屆表現一直備受爭議，曾經多次浪費入球機會，遭到輿論猛烈批評。不過，佢喺西班牙晉級過程之中，亦作出唔少貢獻，包括分組賽對波蘭，為球隊打開紀錄。16強遇上屆世界盃亞軍克羅地亞，艾華路莫拉達喺加時射入領先1球，成為球隊晉級最大功臣。

不過，艾華路莫拉達上場8強對瑞士，又踢到冇影，54分鐘已被換走，今場仲做埋後備，偏偏西班牙都係靠佢入波，先至有機會踢到互射12碼，但又因為佢射失，令球隊斷失晉級機會，充滿戲劇性。

值得一提，艾華路莫拉達今屆賽事有3球進帳，歷屆累積6個歐國盃入球，超越費蘭度托利斯，成為西班牙喺歐國盃史上入波最多嘅球員，都算諷刺。

上年被馬體會外借去祖雲達斯嘅艾華路莫拉達，早前獲得呢支意甲勁旅續借多1季，相信意大利球迷都會非常「歡迎」佢。