趕上東奧列車非僥倖　歐洲4虎合力炮製驚喜

經過一連6日的資格賽後，斯洛文尼亞、捷克、德國及意大利成功趕上尾班車，東奧男籃12隊終於塵埃落定！上述4隊實力並非最強，但能夠擊敗多支強隊包括上屆奧運亞軍塞爾維亞，以及坐擁多名NBA球星的加拿大等，亦證明4支最後突圍球隊不是單純靠運氣，勢必影響各組局勢。

隨着捷克取代了熱門加拿大獲得出線資格後，外界普遍認為A組出線形勢變得明朗，然而這支歐洲新貴的實力卻不能忽視。

捷克2019年首征世界盃，分組賽面對美國僅負21分，最終8強不敵澳洲獲第6名。東奧男籃A組，面對陣容鼎盛的美國與法國，捷克有望續演奇兵，在勁旅身上「偷雞」，或甚爭取「最佳第三名」資格殺入8強，伊朗料為陪跑分子。

至於斯洛文尼亞被編入C組後，出線形勢隨即變得混亂，事關同組阿根廷、西班牙及日本，皆有力爭奪出線資格。

斯洛文尼亞2017年歐錦賽爆冷奪冠，當時熱火控衞兼MVP達基斯（Goran Dragic）絕對是最大功臣，如今在獨行俠新星當錫帶領下更加出色。斯洛文尼亞在分區決賽能夠擊敗有「雙塔」沙邦尼斯，以及華倫超拿斯坐鎮的立陶宛，足以證明球隊實力，有「加素兄弟」助陣的西班牙及實力分子阿根廷稍不留神，隨時會被擊敗。

意大利外圍火力驚人

兩支「褪色勁旅」意大利及德國則位於B組，同組澳洲擁有恩高斯（Joe Ingles）實力較強，至於尼日利亞預計「志在參與」。

意大利貴為2004年奧運亞軍，對上3屆卻未能躋身決賽圈，至於德國則近兩屆未有參賽；然而這兩支歐洲老牌球隊於奧運資格賽表現令人驚喜，意大利即使缺少比連尼利（Marco Belinelli）、加連拿利（Danilo Gallinari），但外圍火力驚人，場均射入超過10記三分球，甚至連內線球員亦擅長遠射，令對手防不勝防，決賽更擊敗勁旅塞爾維亞，於B組爭出線較樂觀。

至於德國在湖人球星舒洛達（Dennis Schroder）避戰下，憑眾將出色防守力，得以彌補攻力不足的問題，當中決賽更只讓巴西攻進64分，但德國始終未有穩定得分球員，爭出線有暗湧。