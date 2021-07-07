馬天尼斯救出3球12碼　阿根廷入決賽鬥巴西

繼歐國盃4強意大利同西班牙以互射12碼分勝負之後，周三(7日)早上舉行嘅美洲國家盃4強，出現同樣劇本，又係門將做主角。阿根廷同哥倫比亞打和1比1，需要互射12碼決勝負，阿根廷門將達米安馬天尼斯撲出3球12碼，協助球隊總比數贏4比3晉身決賽，將於香港時間周日(11日)早上同宿敵巴西合演夢幻決賽。

挾4連勝強勢出擊嘅阿根廷今場開波7分鐘就打開紀錄，美斯傳畀拿達路馬天尼斯射入，美斯今屆賽事已經有5次助攻，刷新個人大賽最多助攻紀錄。

不過，哥倫比亞反擊亦相當有威脅，古達度禁區中路起腳，僅被達米安馬天尼斯用腳擋出，中場韋馬巴里奧斯勁射省中人改變方向再中柱，中堅耶利文拿頭槌攻門又中楣，令阿根廷防線一度風聲鶴唳。

踢到61分鐘，哥倫比亞終於扳平，效力波圖嘅路易斯迪亞斯左路殺入禁區，窄角度射成1比1。

阿根廷原本有機會喺法定時間內贏波，但係拿達路馬天尼斯射門被對手護空門，美斯轉身抽射中柱唔入。

由於美洲國家盃4強打和不設加時，雙方立即以互射12碼分勝負，首輪兩軍主將古達度、美斯都射入。

之後成為阿根廷門將達米安馬天尼斯表演時間，呢位效力英超球隊阿士東維拉嘅鋼門撲出達雲臣山齊士、耶利文拿、卡當拿嘅射門。

阿根廷雖然有迪保羅宴客，幸好里安度柏利迪斯、拿達路馬天尼斯之後都射入，12碼贏3比2，總比賽贏4比3，繼2016年後再次入美洲國家盃決賽，亦係自2007年之後，美洲盃決賽再次上演阿根廷對巴西嘅超級戲碼。

美斯今屆美洲盃已射入4球排射手榜第1位，仲有5次助攻，如果佢可以率領阿根廷喺決賽擊敗主辦國巴西，就好大機會獲得今年金球獎及世界足球先生。

【12碼回放】

古達度(哥) ○

美斯(阿) ○

達雲臣山齊士(哥) X

迪保羅(阿) X

耶利文拿(哥) X

里安度柏利迪斯(阿) ○

米基爾保查(哥) ○

拿達路馬天尼斯(阿) ○

卡當拿(哥) X