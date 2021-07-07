意國門將注定做主角　當拿隆馬成第4代傳奇

意大利足球傳統以防守為主，防線一向係「藍衣兵團」最引以驕傲嘅本錢，把守最後一關嘅門將往往成為主角，包括以40歲之齡捧1982年世界盃冠軍嘅索夫、2000年歐國盃4強撲出3球12碼嘅托度，加上鎮守意軍大門21年嘅保方。

依家輪到基安盧基當拿隆馬企上白界線上表演，今屆歐國盃4強力挽狂瀾，包括撲出1球12碼成為晉級功臣，延續意大利門將光榮傳統。

身高1米96基安盧基當拿隆馬出身於AC米蘭青訓系統，未滿16歲已經獲提升上一隊，其後更加以16歲零242日為AC米蘭正選上陣，一直被譽為「新保方」。當拿隆馬亦生得逢時，佢出道之後，保方嘅國際賽生涯踏入尾聲，避免成為另一位埋沒於保方影子之下嘅意大利鋼門。

年僅22歲嘅基安盧基當拿隆馬接替保方成為意大利一號門將，亦不負所望，為意大利上陣32場，有18場「零封」對手，唔計互射12碼，從未試過單場失多過1球。

佢早前一度做出988分鐘國家隊不失球，僅次於索夫保持嘅1143分鐘不失球世界紀錄，直至歐國盃16強對奧地利，加時先至失守。

雖然基安盧基當拿隆馬未能延續清白之身，但並冇影響佢表現，上場8強救出奇雲迪布尼嘅世界波。佢今場唔止多次勇救險球，更加成為進攻策動者，60分鐘接到波後，第一時間傳出打反擊，最終由費達歷高基艾沙射入，加上互射12階段，撲出艾華路莫拉達嘅射門，表現簡直係完美。

賽後基安盧基當拿隆馬不禁激動落淚，佢話：「企喺12碼前，我好冷靜，因為我知道可以幫到球隊，感謝每個人，因為距離實現夢想只有一步之遙，呢支意大利勇氣十足，永遠唔會放棄。」

當拿隆馬今夏約滿離開AC米蘭，將轉投巴黎聖日耳門，呢支法甲勁旅免轉會費簽入新一代世界級鋼門，真係執到寶。