港乒隊特訓回歸　最佳狀態迎奧運

香港乒乓球隊周三（7日）於香港體育學院會見傳媒，分享備戰情況，近月港隊於內地隨國家二隊集訓，更與國家一隊打熱身賽，眾將已進入比賽收態。香港首席男女子球手黃鎮廷和杜凱琹即將第2次出戰奧運，更在今屆奧運新增的混雙項目被視為香港獎牌希望，黃鎮廷表示，「我們的目標是爭取獎牌，我對拍檔很有信心。」

香港乒乓球隊奪得滿額7張奧運入場券，男團成員包括：黃鎮廷、林兆恒、何鈞傑、吳柏男（後備），女團則有杜凱琹、蘇慧音、李皓晴、朱成竹（後備）。為備戰東奧，港隊曾到內地，與國家隊訓練及比賽，其中混雙組合黃鎮廷／杜凱琹更與金牌大熱許昕/劉詩雯對戰。

杜凱琹去年底完成世界盃後隨中國隊前往成都集訓，並參加「中國乒乓球俱樂部超級聯賽」，直到最近才回港。她表示，無論技術和心態都更成熟：「國家隊選手的水平高，她們完成3節訓練，晚上還會加操，對我很大啟發。奧運臨近，自己心情愈來愈緊張，大家的支持都是我的動力。」黃鎮廷與杜凱琹合作8年，即將首度出戰奧運混雙，他大讚拍檔在這段時間成長不少，比賽時都能果斷地做決定。

黃鎮廷及杜凱琹都會兼打團體賽、單打及混雙項目，體力負擔頗大，黃鎮廷表示：「現時訓練都有模擬奧運形式，增加訓練量以應付1日3至4場比賽，但我們混雙排名頗前，相信頭兩輪會輪空。上屆奧運有唐鵬帶住，自己安心一點，今屆男團兩個隊友年紀比我小很多，希望可以做好自己，帶動球隊拚搏。」

香港乒乓球隊6個正選成員中，林兆恒和蘇慧音（Minnie）均是首度踏足奧運，將會兼戰男、女子單打和團體項目。世界排名30位的Minnie，形容自己心情矛盾：「參加奧運機會難得，很興奮。但另一方面，受疫情影響，我已很久沒出戰國際賽，擔心發揮失常，有點緊張。」雖然23歲的她是女團的「小師妹」，卻認為年輕並非藉口：「杜凱琹和李皓晴常常與我分享經驗，怎樣面對困難、抒緩緊張等。看見她們這麼認真，我深知『細個』並非藉口，我有責任付出，打好每場比賽。」香港政府早前斥資購入奧運轉播權，讓市民可以透過多間電視台「直擊」港隊比賽，她認為是「很大的推動力」。

至於24歲、世界排名96位的的林兆恒，曾在上屆里約奧運以後備身份躋身代表團，這次正式參加奧運，他滿懷拚勁：「我會抱着拚搏的心態，期望發揮平日訓練的水準，同時在隊友黃鎮廷、何鈞傑及對手身上，吸取經驗。」