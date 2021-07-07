丹麥疲兵係時候見底 英格蘭齊章強勢搶W

周四(8日)凌晨歐國盃續演4強大戰，英格蘭於主場溫布萊球場迎擊丹麥。英格蘭今屆有前有後堅具冠軍相，位位球員處於佳態，令主帥修夫基有更多調動空間；丹麥場場搏甩髀漸露疲態，難擋近11仗贏10場嘅「三獅兵團」，一於熱捧主勝。（Now 618及616周四凌晨3時直播）

英格蘭今屆歐國盃5戰取得4勝1和未輸過，共轟8粒兼且保持不失，上仗8強對烏克蘭用番4231陣式，最終大破對手4比0。梅開二度嘅隊長哈利卡尼已累積3粒，拍住隊友史達寧，有望衝擊金靴獎。

啱啱加盟曼聯嘅查頓辛祖代替布卡約沙卡擔正，盡顯突破力強特點，而佢未來球會隊友哈利馬古尼及勞基梳爾亦相當搶鏡，前者頭槌建功，梳爾則兩度交出助攻。咪忘記後備席仲有基亞利殊、菲爾科頓及上仗取得國家隊「處子」士哥嘅佐敦軒達臣候命，令修夫基有更多變陣籌碼。

丹麥反搶戰術易踢殘

丹麥自從發生基斯甸艾歷臣心臟病發暈倒球場事件後，大大激勵隊友鬥心，近3仗連贏俄羅斯、威爾斯及捷克，自1992年童話式奪冠後再闖歐國盃4強。

丹麥一直用米希利、湯馬士迪蘭尼、賀積查治及巴夫韋迪等跑動力強嘅球員，今屆曾225次反搶成功奪回球權，係決賽周各隊之冠，但亦意味佢哋體能消耗極大，搏到殘殘哋，難同兵源充足嘅「三獅兵團」相比，加上今屆5戰只得一場冇失球，防守唔算穩陣。連同世盃外在內，英格蘭近11仗豪取10勝1和佳績，挾天時、地利及人和，有力繼1966年世盃後再闖大賽決賽，主勝有計。