逾30人評述團隊　Now TV將開設9條奧運頻道

政府早前宣布購入東京奧運轉播權，並交由5間本地電視台播放。隨着東奧於7月23日揭幕，Now TV周三（7日）對外界公布今屆奧運將組成超過30人的主持及評述團隊，當中更會就不同項目，加入專項評述員。除此之外更落實開設9條專屬頻道，令全港市民可以一同於Now播放平台為運動員集氣，並感受火熱的奧運氣氛。

Now TV今屆奧運主持及評術團隊龐大，包括梁穎瑜、丘雨勤、饒家輝及張丕德等，更力邀重量級評述員李德能加盟。梁穎瑜為前田徑運動員，曾保持本港400米青年紀錄長達10年，多年來參與體育節目主持及評述工作，深受觀眾歡迎。而丘雨勤可謂北美運動專家，曾多次赴歐美實地採訪，並出任無數體育活動的司儀，口才出眾，搞氣氛一絕。壓陣有堪稱「體育字典」的李德能，他與奧運特別有緣，出道第一個節目便是洛杉磯奧運會，經驗相當豐富。

除了上述星級主持外，Now Sports更配合不同體育項目，加入專項評述員，一眾現役或前港隊名將組成新生代評述員，務求令觀眾耳目一新，當中包括曾勇奪亞運銀牌的前單車小花馬詠茹、由港隊體操代表轉型長跑，極速榮登馬拉松女子排名香港第一的屈旨盈，以及曾勇挫印尼球手堅廷而贏得「香港公開羽毛球錦標賽2019」的男單冠軍李卓耀，再加上劉彥恩（游泳）、劉國堅（劍擊）、劉耀祖（乒乓球）、周浩榮（跳水）、吳翹充（體操）等，港將新一代定必強勢接棒。

另外Now Sports保證在東奧期間提供專業製作，落實提供9條專屬頻道，包括Now Sports 601台、602台，主力直擊香港運動員賽事，Now Sports 603台將24小時無間斷為觀眾帶來奧運第一手新聞資訊，再加上6條奧運官方頻道Now Sports 604至609台，將全面覆蓋場內場外各賽事實況。此外，Now TV亦增設奧運自選片庫、「奧運專頁」用戶介面，讓觀眾可於電視、Now隨身睇隨時直擊及重溫港隊賽事、金牌選手片段及個別單項比賽，甚至透過「Watch Party」功能邀請最多3名Now TV客戶，齊齊歡呼、打氣，見證金牌選手誕生！