字母哥趕及復出　無阻保羅轟32分搶首勝　

NBA總決賽周三（7日）揭開戰幔，太陽憑著「Point God」基斯保羅轟入32分，主場以118比105擊敗公鹿，取得系列賽關鍵首勝。

早前於東岸決賽左膝受傷的公鹿「字母哥」安迪杜甘普，趕及在冠軍戰G1復出，上半場得10分9籃板3助攻，狀態不俗，但太陽亦有布克取得16分，帶領球隊半場以57比49領先。

換邊後，太陽進一步轟炸公鹿防線，基斯保羅單節得16分，一度拉開20分分差，讓比賽提前淪為垃圾時間，順利拔得頭籌。

36歲的基斯保羅全場19投12中，高效率取得32分4籃板9助攻。「少主」布克命中率不足4成，仍攻進27分，狀元艾頓亦有22分、19籃板，成為繼「天勾」渣巴後，第2個初次征戰總決賽就以70%命中率，取得至少20分15籃板的球員。

公鹿方面，「字母哥」貢獻雙雙20分17籃板，米度列頓則獲全隊最高29分。

總決賽賽程：

【Game 2】9/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿

【Game 3】12/7 8:00am 公鹿 Vs 太陽

【Game 4】15/7 9:00am 公鹿 Vs 太陽

【Game 5】18/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿

【Game 6】21/7 9:00am 公鹿 Vs 太陽

【Game 7】23/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿