哈利卡尼大爆發　榮升英格蘭大賽「士哥王」

英格蘭前鋒哈利卡尼今屆歐國盃愈戰愈勇，經過3場分組賽「食白果」嘅小低潮後，去到淘汰賽階段即刻大爆發，喺16強、8強同4強3場大戰轟入4球，唔單止升上射手榜第2位挑戰金靴獎，同時亦以10球追平傳奇射手連尼加紀錄，成為英格蘭歷來國際大賽「士哥王」。

哈利卡尼喺16強對德國打破入球荒，8強鬥烏克蘭更梅開二度，4強對丹麥就喺加時攻入致勝1球，連同2018年世界盃入6球成為神射手，哈利卡尼2屆大賽決賽周入10球，超越舒利亞(9球)兼追平連尼加紀錄(見表)。哈利卡尼今場表現生猛，4次射門3次命中目標入1球，而且佢經常墮後校炮，追平嘅烏龍波亦係佢喺中場交出靚直線畀沙卡而出現，獲選為今場MVP實至名歸。

哈利卡尼賽後表示：「實在難以置信，呢場係好艱難嘅賽事，丹麥表現非常出色，但我哋喺關鍵時刻作出回應，嚟緊會喺主場踢決賽，真係好美妙。對意大利又係一場硬仗，英格蘭已經有一屆非常好嘅賽事，主場迎接最後一戰，我已經急不及待要踢！」連尼加亦恭賀哈利卡尼追平自己紀錄，喺社交網留言：「歡迎加入10球俱樂部。」

【英格蘭大賽士哥王】

1 哈利卡尼 10球

1 連尼加 10球

3 舒利亞 9球

4 朗尼 7球

5 奧雲 6球

5 靴斯 6球

7 卜比查爾頓 5球

8 謝拉特 4球

8 柏列 4球