史達寧疑插水兼違例　英格蘭12碼莫須有？

英格蘭歷史性殺入歐國盃決賽，不過佢哋喺4強贏丹麥就有唔少爭議，史達寧喺加時博到製造入波嘅12碼，就被炮轟有「插水」之嫌，唔少專家同名宿都話呢球唔應該係12碼。

史達寧加時期間喺禁區內扭波，丹麥守將米希利雖然出腳攔截，但史達寧喺極輕微接觸下飛身跌低，球證直指12碼點，VAR覆核之後亦維持判決，造就哈利卡尼射入致勝球。賽後大批球迷炮轟呢個判決，「寸王」摩連奴表示：「英格蘭值得贏波，但呢球肯定唔係12碼，我唔明白球證嘅判決，亦唔明點解VAR唔叫球證去睇重播。」德國名宿夏文就更加激動：「可耿嘅決定！VAR出現本來就係杜絕呢類判決，史達寧踢開個波就已經開始跌，根本就冇接觸，英格蘭經常自命公平競爭，但呢球完全係醜聞！」

「主角」史達寧賽後就親自解畫：「我殺入禁區，佢(米希利)伸咗隻右腳出嚟，而且掂到我隻腳，所以呢個12碼係無庸置疑。」不過，除咗史達寧係咪插水存有極大爭議之外，當史達寧仲喺禁區外準備突破嗰陣，場區內一度出現第2個足球，按例係應該暫停比賽處理咗先，但球證並冇為意而繼續賽事，導致之後嘅爭議12碼發生，而2個波一直留喺賽場之內。

大量網民直指英格蘭「打劫」丹麥個決賽資格，各大傳媒都為呢個關鍵12碼戥丹麥唔抵，西班牙《阿斯報》寸史達寧將會加入英國奧運「跳水隊」；意大利名宿阿圖貝利就話：「如果決賽意大利有相同嘅12碼，英國媒體肯定會鬧足1年！」