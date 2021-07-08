最後一役？費達拿「食蛋」憾負出局

8屆盟主瑞士天王費達拿，周三在溫網「吞蛋」以0比3被擯出局，8強止步，這可能是即將踏入40歲的「草地王」在這項大滿貫上的告別一役。

費達拿浪費了第二盤的領先優勢，最終以3比6、6比7(4)、0比6不敵波蘭的14號種子哈卡茲，無緣4強兼失去了爭取第9次在其草地「國土」上奪冠的機會，而比費天王年輕15歲的哈卡茲，一直視費達拿為兒時偶像，今日僅花1小時49分鐘擊敗這位擁有20「貫」的球王更具意義，同時也成為公開賽時代第二位躋身溫網4強的波蘭球員。

在溫網出戰過119場，這是生涯第14次落敗，費達拿離開球場的時候，現場觀眾不停高呼「One more year！One more year！」（打多一年），但這個答案就連費天王自己都未必答到，他賽後坦言:「我不知道，真是不知道，我需要重新調整，我的目標一直是爭取打一年溫網，今年我做到了，很開心，之後的安排要再研究一下。」

這是費天王的最後探戈?會退役嗎?會如期參加東京奧運嗎?一大堆的問題，早前已在法網中途退出的費達拿稱:「我要花幾天去考慮這個問題（奧運），目前我未能告訴大家答案是什麼。」

至於「世界一哥」祖高域則以直落三盤6比3、6比4及6比4擊敗首次打入大滿貫8強的匈牙利選手富蘇域斯，豪取溫網19連勝，兼生涯第10次躋身溫網4強，向溫網三連冠及追平費達拿及拿度紀錄的大滿貫20冠再近一步。

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