甲一　政府「有條件」放寬口罩令　球隊歡迎

政府宣布放寬部分社交距離措施，其中室內體育處所如所有員工和使用者均已完成接種疫苗，使用者進行運動時可獲豁免佩戴口罩。甲一籃球聯賽因室內口罩令停擺多時，措施「有條件」放寬後，今季復賽再現一絲曙光。東方龍獅籃球隊行政經理李樹榮對此表示歡迎，「球隊大部分職球員早前已接種疫苗，其餘都已預約打針，希望球季可以盡快順利進行。」

早前香港籃球總會在高級組銀牌賽章程中指出，待室內口罩令放寬後，賽事最快將於6至8個星期重啟。李樹榮相信，大部分球隊已準備好迎接新賽季：「其他球隊亦已投入訓練一段時間，相信準備時間充裕。目前球隊狀況良好，之前有傷患的球員亦已回復比賽水平。」球員方面，李琪表示，「下星期就會打第二針，希望可以趁疫情轉趨穩定，盡快重啟賽季。」南華回應指，「有些球員已完成兩針，其餘都已安排會打針。」至於其他已回覆籃總的甲一球隊普遍表示，隊內已打針的人數佔小部份，會再作內部溝通與商討。

香港籃球總會回應查詢時表示，「現正收集球隊意見，並待康文署發出進一步指引，希望逐步處理甲一賽事重啟的計劃。」籃總主席陳瑞添亦指，「因員工接種疫苗能方便工作，總會亦希望員工打針，但就沒有強制性。」

除了作為球員的「使用者」外，場地相關工作人員，以及球賽的裁判是否需要打針才可落場？這方面仍有待康文署當局制定指引。再者，觀眾席的人數上限也會放寬至85%，這對重啟比賽有一定刺激作用。