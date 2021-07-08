完成自我救贖　修夫基25年後終於入決賽

1996年歐國盃4強當時仲係英格蘭球員嘅修夫基，因為喺互射12碼階段第6輪「宴客」，導致球隊不敵德國無緣殺入決賽。去到2021年修夫基已遙身一變成為「三獅兵團」主帥，時隔25年終於領軍殺入歐國盃決賽，不過對依名曾自稱「粉碎國家夢想的男人」嚟講，相信要捧走冠軍佢先可以真正完成自我救贖。

50歲嘅修夫基執教履歷並唔顯赫，之前只係執教過米杜士堡同英格蘭U21，2016年頂替艾拿戴斯出任主教練。佢上任後多次選人都以實力行先，唔理會球員名氣，好似連加特今屆歐國盃都落選大軍名單，而拉舒福特、辛祖等亦被棄用，而最後成績都反映出佢嘅決定係正確。

英格蘭最近2次大賽喺修夫基帶領下可謂重拾勁旅本色，18年世界盃時隔28年再次殺入4強，而今屆歐國盃英格蘭更自1966年世界盃後再度殺入大賽決賽，可見修夫基絕對係「三獅兵團」真命天子。但修夫基目前仲未能夠鬆一口氣，4強後佢接受訪問時就激動強調球隊「尚差一場」，睇嚟佢本人都好想帶罪立功，勢要一解96年歐國盃球隊因自己而出局嘅心結。