達頓繼承高比拜仁美國隊10號戰衣

美國奧運籃球隊日前公布球員號碼，效力塞爾特人的達頓繼承高比拜仁的10號戰衣，他表示，穿起這件球衣，責任變得更重大：「這是我們失去他之後的第一個奧運會，意義重大。我記得他曾對我說，『很多人不會明白你做什麼，但想要成為偉大、特別的人，就要有拚盡所有的精神。說到底就是，你肯犧牲多少？』」

東京奧運將於NBA總決賽之後緊接上演（7月24日），若總決賽需要打到G7，將於香港時間7月23日結束，距離美國籃球隊首場奧運賽事只得2日。目前美國隊有3名球員有份出戰總決賽，分別是公鹿的賀列地、米度列頓及太陽的布克。布克已確認，到時如果要打G7，就會乘第一班機到日本與美國隊會合。

太陽在NBA總決賽G1以118比105擊敗公鹿，取得領先優勢，其中36歲的基斯保羅表現突出，勇奪32分、9次助攻，成為「籃球之神」米高佐敦之後，首位在生涯首場冠軍戰就有至少30分、8次助攻的球員，而布克和艾頓得分都破20。至於公鹿的安迪杜甘普雖然趕及復出，不過膝傷初癒的他表現仍受影響，即使與米度列頓聯手轟入49分，仍未能帶領公鹿攻破多點開花的太陽，第2戰公鹿要看還有沒有其他人挺身而出。

NBA總決賽賽程：

【Game 3】12/7 8:00am 公鹿 Vs 太陽

【Game 4】15/7 9:00am 公鹿 Vs 太陽

*【Game 5】18/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿

*【Game 6】21/7 9:00am 公鹿 Vs 太陽

*【Game 7】23/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿