【港講J.LEAGUE】大阪櫻花再戰傑志

今屆亞冠盃東亞區分組賽5個小組所有賽事，本星期內將全數完結，而最為香港球迷所關注的J組賽事，J.League勁旅大阪櫻花與應季香港超級聯賽冠軍傑志，會在J組最後一個比賽日上演「榜首大戰」，全力爭奪J組冠軍。

大阪櫻花在今屆亞冠盃東亞區分組賽表現出色，目前以5戰4勝1和得13分的不敗成績，於J組領導群雄，較暫居次名的傑志多3分，今仗面對傑志只要能夠保持不敗，便可以順利奪得J組首名晉級，出線形勢主動。

大阪櫻花在今屆亞冠盃J組第2輪賽事，其實早已跟傑志交手，該仗櫻花出人意表地是先失守，不過在下半場中段的3分鐘內憑着外援阿當泰加特及泰亞高先後建功，後來居上以2比1力壓傑志。

大阪櫻花在對傑志之後的兩場比賽，翼鋒坂元達裕都有進帳，這位以「逆足」踢法在右路「搵食」的左撇子，在對陣傑志之戰時，亦於下半場發揮威力，尤其是坂元以一記假動作騙倒丹尼與陳晉一，再以右腳底線傳中發動攻勢、構成櫻花扳平的入球，足見這位翼鋒並非「獨沽一味」，而是在邊路既能切入大位，亦能落底傳中，觀乎亞洲足協該仗統計，坂元在閂閘線附近觸球次數極多，屬櫻花進攻一大來源。

櫻花上次跟傑志交手，兩閘松田陸、丸橋佑介都壓得甚前，從當仗Heat Map可見兩人在進攻上的活動頻繁程度遠勝後場，尤其是坂元達裕與松田陸經常互有傳送，包括坂元拉出空間予松田陸後上落底，相信櫻花周五仍然會利用邊路入楔向傑志後防施加壓力。

從數據而論，上次交鋒控球時間全面佔優的櫻花，在傑志的半場維持逾8成的傳球成功率，個別球員如清武弘嗣、奧埜博亮的前場傳球成功率更超過9成，由於櫻花尚未鎖定小組冠軍資格， 可以預期今仗必會全力向傑志後防施壓，因此清武弘嗣及奧埜博亮等櫻花主力球員，來仗演出亦當會備受關注。

另外，來自巴西的外援中堅泰亞高，於今屆亞冠盃東亞區分組賽J組賽事中，4度為大阪櫻花披甲上陣並且交出3個入球，完美演繹「帶刀侍衛」的角色。曾經效力巴甲球會明尼路的泰亞高， 除了擁有卓越的入球能力之外，防守亦見非常硬朗。從亞洲足協數據顯示，泰亞高在分組賽4場比賽中，與敵方球員爭奪皮球勝出率逾6成半，與敵方球員空中爭奪皮球的勝出率更加接近8成，相信這名能攻擅守的櫻花鐵衞，定能為傑志帶來莫大威脅。