亞冠盃　唔放棄仲有機！傑志撼櫻花爭出線

傑志周五（9日）出戰對大阪櫻花的「亞冠盃」J組尾輪賽事，若要出線今仗非勝不可。即使對手經驗和實力都稍勝一籌，但「藍鳥」3年前正是在日職球隊身上取亞冠首勝，為再創歷史成為首支躋身16強的香港球會，傑志今場勢必主動出擊，全力搶Win！（Now 633周五傍晚6時直播）

傑志暫時以10分排J組次名，落後穩奪出線席位的榜首球隊大阪櫻花3分，要爭以首名出線，今仗至少要以2球淨勝對手；就算想以最佳小組次名晉級，對比其他組別次名球隊得分後，其實「藍鳥」亦必須贏波全取3分。傑志總教練朱志光表示，球員渴望出線為香港再創歷史，惟疲態盡現，不會向他們施加太大壓力：「鬥志係有但一定要用腦踢，唔可以魯莽咁攻，呢隊係大阪櫻花，無論人腳同能力都喺我哋之上。」後防大將艾里奧今場必然缺陣，勢削弱傑志防守力，「朱Sir」稱會專注填補空位，減少對手在邊路策動攻勢，瓦解他們的組織。

早前連續4場有波入的丹恩奴域，上場終告「斷纜」，與賽程頻密導致體力下降不無關係。他指球員唯一可做的是，盡量在2天時間多休息和按摩，加快恢復速度。這名黑山射手坦言，自己沒有為出線形勢作太多分析：「老實講我冇點理，但一定唔會放棄呢場比賽，我哋會戰鬥到最後一分鐘先睇出唔出到線。我知道會好難，呢場係我哋唯一一次踢早場，體能會更嚴峻，我哋需要一點運氣同盡力表現好自己。」

大阪櫻花上仗橫掃FC廣州5比0，以13分高居榜首，已篤定晉級。大部分主力去役輪休，今仗或以正選對傑志。雖然老將大久保嘉人已達39歲，但今季為櫻花射入7球，成為首席射手，今場有望擔正與丹尼和丹恩奴域合演「39歲的對決」。澳洲射手阿當泰加特自上次對壘傷出後一直缺陣，今場或繼續無緣披甲。

翼鋒坂元達裕上循環對傑志表現突出，櫻花扳平一球正來自此子施襲，預料傑志左路今場會再次被重點攻擊。中堅泰亞高具備入球能力，近5仗入3球盡顯「帶刀侍衞」本色，預計今仗會與瀬古步夢扼守中路，而南韓國門金鎮鉉則大概會取代越南門將鄧文林，重回正選把關。