打穩根基傳授盤扭秘技　冠忠南區開心教踢波

2020/21年度「中銀香港足動校園體驗計劃」到達尾聲，最後一站來到南區，由港超聯球隊冠忠南區的球員及教練代表，透過預錄教學影片，向聖公會置富始南小學的一班同學們，示範足球訓練知識。活動當日同學仔雖然玩到「大汗疊細汗」，但見到大家都非常享受是次難得的體驗。

正處於重整期的冠忠南區，過去一季可謂經歷高低起伏，於聯賽初期取得不俗成績，卻未能於復賽後迅速找回最佳狀態，一度陷入低潮，可幸一眾球員未有輕易放棄，成功走出難關，在首次執教職業球隊的主教練列文領軍下，最終以聯賽第5名衝線。作為今季其中一支以區隊身份出戰港超聯的球隊，冠忠南區過去一直在區內投放資源，推動青訓及草根足球發展。

學習聆聽同樣重要

因疫情關係未能親身到學校面授機宜的冠忠南區，在球會青訓總監兼教練團成員之一的王子謙（Peter）帶領下，為同學們預先錄製了視像教學，並派出主力門將謝德謙、後衞許宏鋒、陳港斌，以及剛剛結束職業球員生涯，轉任南區助教的比圖，在片中示範一系列的足球訓練。在訓練開始前，Peter分享了成為職業球員的幾大要素，除了要在訓練場及比賽中努力付出，令自己一步一步達到職業足球水平之外，他亦提到學習聆聽意見的重要性：「資深球員有好多喺比賽中嘅經驗可以分享，剛剛升上一隊嘅年輕球員要學習聆聽，喺比賽中用番出嚟，咁樣先可以有所提升。」

在足球比賽中，球員在場上任何位置，都有可能遇到對方球員的防守攔截，紮實的盤球及轉向技巧，可以幫助球員更容易擺脫對手的纏擾，從而取得有利的空間傳球給隊友，甚至直接射門得分。今次冠忠南區為同學們示範的練習，主要圍繞盤球等動作，Peter在講解期間，不忘提醒同學們幾個練習要點，包括腳內外側的運用，以及左右腳交替觸碰皮球。其後訓練難度升級，Peter希望同學將用作障礙的「雪糕筒」當成對方防守球員，並以改變皮球方向的方式作出迴避，最後完成射門。

潘主任：重燃熱愛運動心態

同學們在潘啟永主任指導下完成訓練，最後由主持人Cathy手中，接過足總送出的精美水樽及「港超聯天書」，為是次活動完美作結。「潘Sir」認為今次活動機會難得，希望藉此重燃同學們對運動的熱情：「因為疫情，小朋友少咗機會做運動，今次活動向佢哋灌輸足球運動嘅好處，希望可以重燃佢哋熱愛運動嘅心態。」

聖公會置富始南小學培育正面人生觀

隸屬於聖公宗小學監理委員會的聖公會置富始南小學，在1999年度開始，上、下午校分拆為兩間全日制小學，在當年易名之前，學校曾由原校校址在黃竹坑新圍村，輾轉搬遷過去田灣村，以及現時校址置富花園。學校以「非以役人，乃役於人」為校訓，秉承基督精神，旨在透過啟迪學生認識福音真理，提供全人均衡教育，讓學生培養出正面人生觀、正確價值觀及終身學習的態度。