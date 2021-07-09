東京都再頒緊急狀態　區內奧運場館閉門作賽

日本新冠疫情未受控，首都圈等地的「蔓延防止等重點措施」原定下周日（11日）屆滿，首相菅義偉周四（8日）與專家商討防疫措施後，宣布東京都下周一（12日）再實施緊急事態宣言至下月22日，覆蓋整個東京奧運會賽期。日本政府、東京都政府、東京奧組委、國際奧委會、國際殘奧委員會周四晚經商討後，正式決定東京都內的奧運場館閉門作賽。

今次是東京都自疫情爆發以來，第4度進入緊急事態。內閣官房長官加藤勝信表示，希望新令可在奧運期間及結束後，有效遏制疫情擴散。沖繩縣的緊急狀態，以及埼玉縣、千葉縣、神奈川縣與大阪府的「蔓延防止等重點措施」亦會延長至8月22日，至於北海道、愛知縣、京都府、兵庫縣及福岡縣如期解除。

距離東奧開幕僅餘約兩周，國際奧委會主席湯瑪士‧巴治周四飛抵東京，晚上與東京奧組委主席橋本聖子及東京都知事小池百合子等人會談，商討奧運觀眾進場的新安排。東京奧組委指，湯瑪士‧巴治會在酒店隔離3日，之後會參觀奧運選手村及與籌辦奧運的部門代表開會。

東京奧組委、政府及東京都政府代表舉行多方會議後，因東京都頒布緊急事態宣言，奧運相丸川珠代宣布都內舉行的賽事以無觀眾方式舉行，至於其他地區，將會與當地政府商討應對方式。