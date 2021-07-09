意媒爆陰謀論：UEFA「回禮」幫英格蘭捧盃

歐國盃決賽周一(12日)凌晨由意大利同英格蘭爭霸，不過意大利權威報章《米蘭體育報》喺決戰前夕，爆出陰謀論直指歐洲足協(UEFA)會幫助英格蘭捧盃，作為對英國首相約翰遜推倒歐超聯、保住歐洲足協管治地位嘅「回禮」。

英格蘭喺4強擊敗丹麥，加時所獲嘅12碼極具爭議性，史達寧被指插水但VAR並冇推翻判決，《米蘭體育報》就發表著名記者保特連尼嘅陰謀論：「太差勁！呢屆歐國盃只係為英格蘭而設，所以佢哋喺4強得到一個咁『慷慨』嘅12碼，完全唔令人意外。」

保特連尼首先指出，UEFA一意孤行要決賽喺英格蘭踢，已經露出狐狸尾巴：「可恥，UEFA無視兩個國家(德國及意大利)政府反對、以及世界衛生組織作出嘅警告，堅持將決賽安排喺變種病毒肆虐嘅英格蘭舉行，英格蘭國家隊本身唔需要任何幫助，但上個月發生嘅事，所有人都見到個風向係點。」

對於呢場王者之戰，保特連尼直指「政治因素」會左右大局：「文仙尼除咗要對付英格蘭，仲要面對背後嘅政治風向，英國首相約翰遜已被歷史視為歐洲足球嘅救世主(全力推翻歐超聯計劃)，得到(歐洲足協)回報係好合邏輯。」事實上，歐超聯嘅主力搞手係祖雲達斯會長安迪亞阿尼利，呢位意大利足球猛人依家仍未放棄歐超聯計劃，被歐洲足協視為眼中釘。