東奧羽賽抽籤出爐　伍家朗有望8強鬥桃田

東京奧運羽毛球賽事周四（8日）晚進行抽籤，香港男單代表伍家朗與危地馬拉、墨西哥選手同處C組，料可順利晉級16強，惟闖進8強後，很大機會碰上世界「一哥」桃田賢斗。

今屆奧運共有42個男單及43個女單選手，分成14組作賽，只有小組首名可以出線。被列為男單8號種子的伍家朗身處C組，將迎戰34歲的危地馬拉老將Kevin Cordon，及墨西哥的Lino Munoz，相信不會受到太大考驗。晉級16強後，C組首名將鬥D組首名，勝方進入8強後，將鬥A組首名，意味著伍家朗有機會與A組的頭號種子桃田賢斗，爭奪準決賽資格。

香港女單代表張雁宜籤運「麻麻」，被編進J組的她，將硬撼上屆奧運銀牌得主、印度好手維嘉達，及以色列的Ksenia Polikarpova，出線難度頗高。

混雙方面，共有16對組合分成4組作賽，每組前兩名均可躋身8強。香港「左手配」鄧俊文／謝影雪身處D組，最大勁敵要數世界排名第3、中國的王懿律／黃東萍。雙方曾6度交手，港將取得2勝4負。同組還有德國的Mark Lamsfuss／Isabel Herttrich及馬來西亞的陳炳順／吳柳螢。