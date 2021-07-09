奧運「7朝元老」夢碎　薩姆索諾夫因傷掛拍

白羅斯乒壇「長青樹」薩姆索諾夫原憑着世界排名29位的成績，得以躋身東京奧運，並追平歷史成為「7朝元老」，可惜年屆45歲的他最終因傷患而放棄資格，近日更宣布退役，結束傳奇的職業生涯。

自1996年首次亮相亞特蘭大奧運後，薩姆索諾夫已連續打入悉尼、雅典、北京、倫敦、里約熱內盧奧運，即使經過了新冠肺炎疫情，令東奧延遲了一年開幕，不過他還是堅持下來，一心向7戰奧運的目標進發，但最終不敵傷患決定「掛拍」。懸空出來的男單資格，由31歲的英國球手丁賀爾「冷手執個熱煎堆」，替補入圍東奧。

薩姆索諾夫於1995年正式出道，曾贏得3屆世界盃男單冠軍，當年與他火拼過的孔令輝、王勵勤、馬龍及陳玘等中國球星，以及一眾歐洲名將都紛紛掛拍；而同樣與他於1976年出生的劉國梁，更已在20年前退役！薩姆索諾夫的韌力及堅持令人敬佩，他於2016年里約奧運取得男單第4名，與獎牌擦身而過。

以往僅有4位男乒名宿7戰奧運，他們包括瑞典的皮爾遜、克羅地亞的普利莫拉茨、比利時的塞夫，以及尼日利亞的托里奧拉。