亞冠盃　傑志悶和大阪櫻花　失晉級主導權

傑志周五（9日）出戰「亞冠盃」晉級關鍵戰，對戰強陣出擊的大阪櫻花。最終「藍鳥」在全場受壓之下，僅與對手打和0比0。以11分完成分組賽的傑志喪失出線主導權，若要以最佳次名晉級，須寄望其他組的FC大邱和大阪飛腳，在最後一仗同時不勝。

傑志若要出線16強，這場必須贏波，正選陣容與上場大致相同，僅唐建文頂替養傷的艾里奧，射手丹恩奴域連續6場擔正；雖然櫻花已篤定晉級，但仍以強陣應對，大久保嘉人、清武弘嗣等主力悉數正選。

開賽初段大阪櫻花隨即強攻，大久保嘉人5分鐘接應為田大貴傳中起腳斜出，11分鐘危險人物坂元達裕落底斬中，清武弘嗣施頂斜出。29分鐘，原川力的罰球直射繞過人牆，惟僅中柱彈出。

受制於用波速率不及對手，傑志上半場一直捱打，37分鐘大久保嘉人接應丸橋祐介傳中銅頭一搖，保羅飛身托走皮球，化險為夷。「藍鳥」後防在一片風聲鶴唳之下，半場守和0比0。

換邊後，櫻花換入上循環對壘建功的泰亞高，繼續主導戰局。61分鐘這名巴西中堅後上接應角球搶點，幸好在傑志守衞朴俊炯力壓下頂斜。大阪櫻花不甘於和波收場，及後再換入高木俊幸和澳洲外援阿當泰加特加強攻力。

傑志全場進攻乏力，只能靠死球斬入禁區，惟均被對手輕鬆瓦解。戰至73分鐘「藍鳥」才錄得首次攻門，但基爾頓的遠距離射門只告偏離目標。傑志末段先後換入艾力士和鄭展龍，務求創造攻勢。86分鐘安永佳得到反擊機會長驅直進，但此子決定自己射門，錯失球隊僅有的進攻機會。

最終「藍鳥」未能尋找到奠勝球，僅與大阪櫻花打和0比0，只得1分。以11分完成分組賽的傑志，須寄望其他組別的FC大邱和大阪飛腳，在分別對FC聯合城和全北汽車的賽事同時不勝，才能以最佳次名晉級。