雖敗不辱！球迷接機歡迎丹麥光榮歸來

丹麥雖然喺歐國盃4強止步，但佢哋嘅表現絕對可用雖敗不辱嚟形容。日前大軍由溫布萊返番哥本哈根，落機時一大班Fans為佢哋歡呼鼓掌，歡迎佢哋光榮歸來，仲感動到隊長卡積亞眼泛淚光。

丹麥喺歐國盃4強法定時間同英格蘭打和1比1，加時先被哈利卡尼嘅12碼補中淘汰出局。雖然呢支北歐球隊最終失落錦標，但由分組賽基斯甸艾歷臣出事後，丹麥就一直大打爭氣波，殺到入準決賽先至光榮出局，呢個成績已經足以贏取球迷掌聲。

日前丹麥大軍就由英格蘭返番丹麥哥本哈根，落機前已經有一大班擁躉喺外面等候，當佢哋踏出機艙已經聽到一大片歡呼聲同掌聲，唔少職球員都眼泛淚光，十分感人。領隊賀文特就話，好高興面對面見番球迷，球隊已經盡力爭勝，對敗仗感到失望，但希望今次經歷可以啟發同團結到丹麥。隊長卡積亞接住講：「我感到自豪，我哋經歷咗一次偉大嘅旅程，呢個係一個感人嘅時刻，我從來未遇過。」佢仲轉述基斯甸艾歷臣嘅說話：「佢對賽果感到失望，但佢依家享受緊同家人共聚嘅時光。」