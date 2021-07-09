傑志創最佳成績　唐文想證明香港足球仲可以

傑志在今屆「亞冠盃」以3勝2和1負得11分的成績，完成分組賽階段。雖然能否出線處於被動，但已創下香港球會歷來在這項賽事的最佳成績。今場對大阪櫻花戰至81分鐘才換出的唐建文表示，希望藉表現告訴球迷「香港足球唔係想像中咁差」，並鼓勵球迷繼續支持香港足球。

「藍鳥」今仗要贏波才能出線，惟目前只得1分，要晉級須視乎其他組次名球隊的成績。今場在中場搶截的西班牙守將巴爾拿表現賣力，他直言球員已付出極限，就算出線未明，已對表現感到滿意。去泰國前相信坊間未曾有人預計到，傑志會以破香港球會紀錄的11分完成「亞冠盃」分組賽，巴爾拿亦道，自己一直對球隊抱有信念：「嚟之前我已經話我哋係嚟戰鬥，最後以第2名完成，雖然出唔出到線要等其他組結果，但我哋踢出好成績，至少展示畀人睇，香港足球係成長緊。」

至於今仗出任正選右閘的唐建文亦坦言，球員在體力耗盡之下，面對實力強橫的大阪櫻花仍拚盡每一分鐘，即使最終僅收穫1分，仍感謝隊友的付出。「唐文」3年前曾為傑志首度出戰「亞冠盃」，今屆的成績遠比當年僅得3分進步，他指是因為球員對這項盃賽的高水平有所準備，減少了在上次比賽出現的失誤。

唐建文希望，藉傑志今次創下香港球會歷來最佳成績，勉勵香港球圈。他道本地球壇近日籠罩着負面情緒，作為為港出戰的球員深知自己有責任告訴球迷，香港足球「仲可以，唔係想像中咁差」：「如果大家繼續支持，會發生咩事冇人知；但如果放棄，香港足球一定玩完。」他感謝連日來向球員傳遞鼓勵訊息的球迷，並呼籲球迷繼續支持香港足球：「如果大家仲想自己嘅地方有足球，希望球迷嚟緊嗰季入嚟支持，淨係老闆、球員唔夠，要計埋球迷先真正係一隊，呢道力量會去到邊冇人知，但希望大家盡做。」