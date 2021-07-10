祖高域追平「2R」20貫紀錄　僅一步之遙

祖高域爭寫歷史期待周日實現！這位當今網壇世界一哥在溫網4強一度落後的情況下，昂然闖入決賽，距離追平費達拿及拿度的第20個大滿貫冠軍僅一步之遙。

34歲的祖高域4強面對加拿大的沙普華洛夫打得激烈，首盤曾落後對手一個破發，而第二盤大部份時間都被對手的進攻壓制，但這位塞爾維亞天王面對11個破發點當中10次成功化解危機，最終以7比6(3)、7比5及7比5險勝首闖大滿貫4強的沙普華洛夫，豪取溫網及大滿貫的20場連勝，生涯第7次躋身溫網決賽，兼成為繼費達拿之後第2位30次躋身大滿貫決賽的球員。

由於去年因疫情停辦，夾着衞冕之名的祖高域（2019年冠軍），只差一步就令網壇史冊再度改寫，決賽將會爭取他個人生涯第20貫，與「2R」費達拿及拿度睇齊，他將會與世界排名第9的貝納天尼爭逐，而成為首位意大利人闖入大滿貫決賽的貝納天尼是以6比3、6比0、6比7(3)及6比4力挫哈卡茲而晉級，為個人及國家寫下歷史。

對於即將在個人生涯踏入另一個里程碑，祖高域亦不敢輕視對手:「這個意義代表一切，一直的堅持，一直的努力，都是希望在倫敦可以再贏得大滿貫，但在決賽一切皆有可能發生，我的確在此有較多經驗，但貝納天尼今年在草地賽打得非常出色，也贏得皇后盃冠軍，他目前狀態很好，這將會是一場激戰。」

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