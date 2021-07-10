瘋狂！歐國盃決賽門票炒到58萬一張

歐國盃決賽英格蘭對意大利，將於下周一(12日)凌晨舉行，今場大戰喺倫敦溫布萊球場踢，由於英格蘭相隔55年後，再次打國際大賽決賽，令國內球迷情緒非常高漲，紛紛撲飛想入場睇波，令「黃牛黨」大行其道，交易網站更加出現兩張炒到5.4萬鎊(約58萬港元)嘅天價決賽門票，比原價295鎊多近180倍。

其他票務網站亦出現唔少歐國盃決賽「黃牛飛」，其中Live Football Tickets上有人兜售5,000鎊(約5.4萬港元)至4萬鎊(約43萬港元)嘅門票，而且真係有成交，令到英國當局非常憂慮，有消費者監管機構發出警告，就算球迷願意「大出血」買入天價門票，都有可能買到假波飛，造成巨大損失。

由於防疫限制，倫敦溫布萊只會開放67,500個座位，絕大部份球迷只能安坐家中睇直播。

除咗門票熱炒之外，今場歐國盃終極之戰亦將為英國創造龐大經濟效益，英國財政大臣辛偉誠預測，如果英格蘭奪冠，屆時勢必刺激大量國民狂歡慶祝，帶動消費相關活動，估計因此可以創造120億鎊(1,300億港元)經濟效益。

不過，英國身為今屆歐國盃主辦國之一，亦付出唔少代價，其中溫布萊球場已經舉行咗7場賽事，每場都有數以萬計球迷入場睇波，令國內新冠肺炎疫情惡化，7月8日就新增32,551人確診，比對上一星期多超過16%，並創下1月以來單日確診人數新高，令人擔憂英國經濟會得不償失。

來到終極一戰，英國國內足球氣氛熾烈，已經唔理得咁多，最緊要英格蘭捧到盃，一切付出都值得。