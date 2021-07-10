傑志啟程回港　丹恩：球隊超額完成任務

傑志周五（9日）於泰國武里南完成「亞冠盃」分組賽最後一場賽事之後，周六（10日）啟程回港，並將於抵港後開始接受隔離。出發前丹恩奴域亦對「藍鳥」今次分組賽的表現作總結，直言球隊整體表現值得獲得掌聲。

丹恩奴域是傑志其中一位6場比賽都有份出戰的主力，帶領「藍鳥」取得6戰3勝2和1負的戰績，比起傑志上一次亞冠征途有明顯進步，這位39歲的黑山射手亦為球隊表現作總結：「我對球隊表現感到驕傲。嚟到泰國之前，所以人都睇低我哋；由一開始我就講到明，我對隊友充滿信心，最後我哋超額完成任務，踢出比我預期更好嘅成績。」他認為傑志今次在「亞冠盃」舞台的表現，為香港足球贏得尊重。

縱使在「亞冠盃」擁有豐富比賽經驗，但丹恩奴域承認今次賽事對自己而言依然充滿挑戰：「最困難係賽程，每3日就要踢場波，加上天氣炎熱，每次比賽都要面對強敵，比賽強度比本土聯賽更大。」丹恩奴域於今屆分組賽初期，曾經連續4場有所斬獲，並以40球成為「亞冠盃」最多入球紀錄保持者，對自己能如此快達成這項個人目標，丹恩表示十分開心，同時表示能夠幫助傑志取得進步，令自己在比賽中更有動力。