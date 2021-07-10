亞冠盃　旅途告一段落　黃洋盼留住美好時刻

傑志「亞冠盃」分組賽征途告一段落，眾將經歷連場激戰後啟程回港，對隊長黃洋而言，算上代表港隊遠赴巴林出戰世盃外，這位37歲老將已經離開香港超過1個月，回顧這段旅程，「大哥」坦言其中有遺憾，亦不乏開心時刻，更對旅途的終結感到不捨。

6月中隨港隊出征巴林之後，黃洋和部分傑志職球員沒有隨代表隊回港，而是轉飛到泰國為傑志出戰「亞冠盃」分組賽，在外奔波超過1個月，「大哥」表示過程並沒有想像般辛苦：「喺香港隊成績唔好，返到球會嘅亞冠比賽，雖然都有少少遺憾，但始終今次旅程有好好嘅結果。」傑志球員回港後即將面臨長時間隔離，對「大哥」而言，挑戰還未過去：「今日離開泰國只係一個開始，我哋嚟緊要喺酒店隔離2個星期，可能到最尾嗰幾日先至會有番掛住屋企嘅感覺。」

在過去超過1個月中，無論是世盃外或「亞冠盃」，黃洋都曾為港隊和傑志披甲，與亞洲各支勁旅過招，那是不少本地球員夢寐以求的經歷，到旅程完結一刻，「大哥」坦言難免有所不捨：「少少唔捨得，今年傑志亞冠表現都好好，同埋有港隊世盃外比賽；大家都知下季本地賽事有好多未知嘅情況，都係想留住呢一刻。」