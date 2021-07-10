文仙尼維埃里要彌補29年前溫布萊之痛

意大利由無緣上屆世界盃決賽周，到依家打入歐國盃決賽，並創下33場不敗紀錄，領隊文仙尼居功厥偉。呢位56歲名帥繼1992年歐冠盃(歐聯前身)後，將再次喺溫布萊球場迎戰決賽，但身份已由球員變成領隊，唯一不變係身邊好拍檔仍然係維埃里，兩位好兄弟正好把握今次機會，彌補29年前喺溫布萊球場輸波之痛。

文仙尼同維埃里識於微時，少年時代已經喺意大利U21並肩作戰，1984至92年更加成為森多利亞隊友，一齊奇迹捧1991年意甲冠軍，亦係森多利亞史上唯一一次意甲冠軍，絕對係球壇傳奇故事。

森多利亞亦打入1992年歐冠盃決賽，當時喺溫布萊球場舉行，可惜呢支神奇球隊踢至加時，0比1不敵巴塞隆拿，成為文仙尼職業生涯一大遺憾，隨後維埃里轉投祖雲達斯，呢對「夢幻組合」正式拆夥。

文仙尼成為意大利主帥後，建立「森多幫」，搵番維埃里做團長，教練團成員林巴度、伊雲尼、沙辛奴、紐斯亞利球員時代都效力過森多利亞，文仙尼將「森多精神」注入意大利，似乎正在複製當年嘅勵志故事。

意大利喺歐國盃16強加時淘汰奧地利後，文仙尼同維埃里激情擁抱，除咗因為球隊晉級之外，亦由於該場比賽喺「傷心地」溫布萊球場舉行，兩人心情難免特別激動。今場決賽再次喺溫布萊球場踢，文仙尼、維埃里當然唔想再有遺憾，誓要以勝利者姿態離開。