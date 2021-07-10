英格蘭想捧歐國盃　要靠曼市左路孖寶

英格蘭將於下周一(12日)凌晨歐國盃決賽對意大利，「三獅兵團」想一嘗近55年首個大賽錦標，就要靠「左路孖寶」史達寧、勞基梳爾。兩人今屆賽事創造大量入波機會，屬於英格蘭進攻發動機，踢法比首席射手哈利卡尼更有威脅，相信呢兩位曼市球員先至係英軍取勝關鍵。

哈利卡尼喺分組賽腳頭無靈，全靠左翼史達寧入2球，協助球隊擊敗克羅地亞、捷克，對德國一役又係佢入波先開紀錄。

英格蘭8強鬥烏克蘭，史達寧助攻畀哈利卡尼建功，甚至上場4強對丹麥，都係靠史達寧博到12碼，英格蘭先至可以贏波，球隊打入決賽，佢作出重大貢獻。

事實上，史達寧近22次為英格蘭上陣，創造22個入球，包括入15球及7次助攻，換言之平均1場創造1球。同埋史達寧今屆賽事有18次成功過人，有能力憑個人力量，撕開對手防線，英格蘭今場要攻入意大利防線，可能又要靠佢。

值得一提，史達寧歷來13場有波入嘅國家隊賽事，英格蘭都勝出，絕對係球隊關鍵人物。

至於左閘勞基梳爾今屆已貢獻3次助攻，僅比瑞士中場史堤芬蘇巴少1次，呢位曼聯球員處理死球技術了得，8強對烏克蘭，佢開出罰球畀哈利馬古尼頂入，意大利防線應付高空波比較弱，勞基梳爾嘅「七旋斬」可以大派用場。