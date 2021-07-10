倫敦充滿大戰氣氛　英意球迷想睇到12碼

自1966年捧走世界盃之後，英格蘭首次躋身大賽決賽，英國球迷終於等到「奪標回家」嘅機會，倫敦市面滿佈英格蘭旗海，準備為三獅兵團狂歡，而英、意球迷都希望呢場決戰可以踢到加時，甚至12碼分勝負。

倫敦市面已經充滿住大戰氣氛，英格蘭球迷為了支持愛隊，不少住宅、酒店等都掛滿「十字旗」，相當震撼，就連首相約翰遜都將唐寧街10號用大大細細嘅「十字旗」佈置，為英軍全力打氣。

市面有部份餐廳已經提早宣布話已預訂滿額，首相約翰遜亦決定將酒吧嘅周日營業時間，可延長至晚上11點15分，以預留時間讓球迷可以睇完比賽才離開。

事實上，英格蘭上仗對丹麥嘅準決賽，英國有超過2300萬人觀戰，今場決賽相信更會破紀錄，而很多英格蘭及意大利球迷都認為這場決戰好可能要打到加時，甚至12碼定勝負，呢點亦佢哋所期待，據一項統計指，有55%嘅英國球迷覺得會12碼定勝負，而意大利球迷更有63%相信要用呢個「最殘忍方法」決出今屆王者。