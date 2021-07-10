英國取消直航飛機　意大利得1000球迷人境

歐國盃決賽將於下周一(12日)凌晨舉行，英格蘭喺主場倫敦溫布萊球場對意大利，雖然有大量意大利球迷想飛去倫敦，為國家隊吶喊助威，但英國政府宣布，基於防疫規定，取消意大利來往英國嘅直航班次，只准1,000位買咗決賽門票嘅意大利人入境，變相令意軍聲勢大減。

英國運輸大臣夏博思下令要求航空公司取消來往意大利同英國嘅直飛航班，阻止數以萬計冇買門票嘅意大利入境，夏博思話：「我哋仍然實施非常嚴格嘅邊境防疫措施，意大利仍然喺英國制定嘅橙色疫情國家名單之中，如果我哋發現有人只係為咗足球而來英國，佢哋將無法入境，同埋球迷包機同直飛航班已經取消。」

不過，根據歐洲足協同英國政府達成嘅協議，大約1,000位買咗決賽門票嘅意大利球迷仍然可以入境英國，佢哋抵步之後，必須集中入住指定酒店，只准喺決賽當日離開酒店去球場睇波，出發前仲要接受檢測。

溫布萊球場將會開放67,500個座位，但只有1,000位意大利球迷入場，英格蘭球迷聲勢完全贏晒。