美洲盃王者爭霸！美斯獨力難敵森巴群星

周日早上美洲盃上演王者之戰，衞冕嘅巴西喺主場火併死敵阿根廷。阿根廷仲係靠球王美斯單天保至尊，但佢搏到傷晒隨時影響表現。「森巴兵團」近5次殺入美洲盃決賽全部封王，例不虛發，有力喺法定時間贏波捧盃，讓平半捧上盤。（香港開電視77台、有線661及601台周日早上8時直播）

阿根廷今屆美洲盃法定時間取得4勝2和未輸過，同美斯表現出色有關，佢合共製造9個士哥（4個入球及5次助攻），佔球隊總入球（11球）82%。同時亦凸顯「潘帕斯雄鷹」進攻極度倚賴美斯。4強互射12碼淘汰哥倫比亞一役，呢位隊長被踢到足踝受傷流血，仍帶傷堅持捱足全場，或會影響今仗發揮。

巴西雖有加比爾捷西斯繼續坐波監，但王牌尼馬狀態托弗，今屆美洲盃已入兩粒及貢獻3次助攻，而且同阿根廷過分倚賴美斯唔同，尼馬身邊有唔少星級隊友分擔進攻重任，李察利臣、羅拔圖法明奴及加比爾巴保沙等今屆已經開齋，中場盧卡斯柏基達亦連續兩場淘汰賽建奇功，攻擊點分散更難防範。

阿根廷近4次入決賽未威過

阿根廷自1993年後未嘗大賽冠軍滋味，近4次殺入美洲盃決賽均落敗，而美斯之前4次率領國家隊闖大賽決賽，包括2014年世盃，全部飲恨而回，黑到冇朋友，要打破宿命唔易。相反巴西近5次進身美洲盃決賽，全部成功捧盃，其中4次於法定時間贏波，包括2007年以3比0大勝有美斯壓陣嘅阿根廷，擺明有冠軍命，加埋地利讓平半都冇有怕，力撐上盤。