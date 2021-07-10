港超聯　伍健續劍指亞冠　丹恩冀留港發展

傑志戰畢「亞冠盃」分組賽後，周六（10日）傍晚正式歸港。傑志會長伍健在個人Facebook專頁撰文表示，球會今次戰績可人，證明「藍鳥」在這項亞洲頂級球會賽事中沒有令香港足球失禮。同時丹恩奴域亦就其去向暗示，有意來季續戰港超。

傑志在今屆「亞冠盃」以破香港球會紀錄的11分，完成分組賽階段。大軍周六（10日）在泰國分道揚鑣，外援直接由當地程啟回鄉休假，本地球員則回港於九龍城的酒店隔離檢疫。

傑志會長伍健在FB專頁撰文，滿意球隊今屆的成績，證明球隊沒有失禮香港足球。他又指，根據亞洲足協最新提供的資料，傑志、理文和東方龍獅分別在今屆「亞冠盃」和「亞協盃」的成績，令香港的技術分由亞洲第25位一躍至第16位，香港的東亞區排名更攀升至第7位，僅次於日本、南韓等亞洲勁旅。得分上的提升，幫助香港球會穩奪2023及24年兩屆「亞冠盃」分組賽資格。

伍健續稱，已取得來屆亞冠入場券的「藍鳥」，未來兩季的目標是繼續爭奪港超聯冠軍，以爭取連續4屆出戰「亞冠盃」。他表揚今次為球隊出戰亞洲賽的職、球員，在艱難的作客環境仍本着「心懷傑志」的精神為球隊拚搏。

最後，伍健祝願於「亞協盃」出線分組賽的理文，在區際附加賽4強取得佳績，為香港繼續爭取球會系數，並寄望球圈各界克盡己任，為香港足球奮鬥。

另外，剛從泰國返回塞爾維亞的丹恩奴域，接受媒體訪問時透露，自己仍在尋找挑戰，並正與傑志就合約談判：「月尾我就踏入40歲，但我仲好享受喺球場嘅感覺，依家仲同傑志傾緊，我同屋企人都好享受喺香港生活，我正等待傑志嘅回覆，但係如果一切向另一方面發展，我都有其他選擇，會係新一步，可能會畀到驚喜大家，但絕對唔係退役！」