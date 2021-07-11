阿根廷擊敗巴西　美斯首奪國際大賽冠軍

美斯首度捧走國際大賽冠軍！周日(11日)朝早上演嘅美洲國家盃決賽，阿根廷憑住迪馬利亞上半場一箭定江山，以1比0擊敗東道主巴西，自1993年後再嘗冠軍滋味。今次奪冠亦令「球王」美斯一嘗為阿根廷捧盃嘅畢生心願，極具歷史意義。

今場決賽兩隊爭逐激烈，埋身搶波非常勇悍，作客嘅阿根廷控球稍落下風，但埋門更具威脅，22分鐘迪保羅中場交出致命長傳，迪馬利亞右路突破越位陷阱，乖巧挑射笠過出迎嘅門將艾達臣摩拉斯，為阿根廷場先開紀錄；美斯32分鐘一次禁區頂射門貼柱而出，半場阿根廷領先1比0。

巴西下半場積極搶攻，李察利臣52分鐘曾近門射入，可惜越位在先被判詐胡；尼馬中場策動嘅攻勢，隊友配合亦往往失之交臂，83分鐘加比爾巴保沙窄位狂抽被閂出，呢位前鋒4分鐘後窩利射門又被馬天尼斯撲出，最終阿根廷力保1比0勝果。

唔計青年軍賽事，美斯之前為阿根廷國家隊踢4次決賽(3次美洲盃、1次世界盃)，結果都係飲恨而回，今次第5次踢決賽，終於可以實現國際賽捧盃美夢。