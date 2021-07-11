【歐國盃決賽】英意開波　真的很興奮

歐國盃將於周一(12日)凌晨爆發終極一戰，英格蘭喺主場溫布萊球場同意大利爭冠。兩軍今屆都以穩健防守過關斬將，意大利法定時間6戰只失2球，英格蘭更僅失1球，防守密不透風，預料「三獅」領隊修夫基會更加保守，加上以往歐國盃決賽入波都唔多，近9屆法定時間有8次總入球為2球或以下，強烈推介2.5球入球細。（ViuTV 99、Now 618及616周一凌晨3時直播）

歐國盃經歷連場激戰後，嚟到最重要一仗，英格蘭自1966年世盃後首度殺入大賽決賽，意大利亦希望自1968年奪冠後，再次登上歐洲之巔，兩隊都想實現超過半世紀嘅夢想，球員同領隊壓力之大無法想像，唔多唔少都會影響表現。

所謂「進攻贏掌聲，防守贏冠軍」，近9屆歐國盃決賽分子如法國、葡萄牙、西班牙及德國等，都係進攻了得嘅勁旅，但有8屆決賽法定時間入波都唔多，當中有6屆喺90分鐘分勝負，最終王者均以不失球贏波，證明防守先係奪冠嘅關鍵。

兩軍前線把握力唔突出

今屆決賽雙雄均防守了得，意大利兩位年逾30歲嘅中堅邦路斯同基亞連尼盡顯老練經驗；英格蘭防守由中場做起，加雲菲臘斯同迪格蘭賴斯成為防線前最堅固屏障，修夫基今屆改變踢法，捱過賽事初段被指踢法沉悶嘅批評，依家殺入決賽換來掌聲。

不過兩軍雖然防守出色，但前線把握力未算突出，表面上意軍今屆有多名球員入到波，實情係冇一位可以信賴嘅射手，恩莫比尼同恩斯治尼就頻頻浪費機會。英軍主要靠哈利卡尼搵食，但目標太大對手易作出針對性部署，估計決賽入波唔會多，一於捧入球細。