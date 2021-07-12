英格蘭又中12碼魔咒　意大利勇奪歐國盃冠軍

周一(12日)凌晨歐國盃決賽，英格蘭左翼衞勞基梳爾射入歐國盃決賽史上最快入球，但意大利下半場扳平，雙方法定時間90分鐘打和1比1。加時冇波入，需要互射12碼分勝負，英格蘭有3人射失，令意大利繼1968年之後，第2次奪得歐國盃冠軍。

英格蘭挾主場之利，極速打開紀錄，捷比亞右路傳中，勞基梳爾近門射入，當時只係開賽1分鐘57秒，創下歐國盃決賽史上最快入球，亦係英格蘭國家隊史上最快入球。

意大利今屆第1次落後，隨即反擊，恩斯治尼主射罰球高出，佢哋喺34分鐘有1次扳平黃金機會，費達歷高基艾沙個人突破後，禁區邊起腳，可惜貼柱出界。

英格蘭防守非常嚴密，逼搶到位，令意大利難以組織具威脅攻勢，上半場只有馬高華拉堤射門中目標。

換邊後初段，英格蘭快翼史達寧殺入禁區被邦路斯同基亞連尼拉跌，但球證並冇吹罰12碼。轉個頭史達寧回防撞跌恩斯治尼，意大利喺禁區頂獲得罰球，但恩斯治尼主射又唔中目標，佢之後窄角度起腳，亦被門將比克福特封出。

意大利之後加強攻勢，費達歷高基艾沙扭入禁區起腳，僅被比克福特飛身撲出。66分鐘，意大利終於扳平，利用1次角球攻勢，中堅邦路斯把握門前混戰，補射入網追和1比1。

意大利跟住仲有1次黃金機會，後備上陣嘅杜文尼高貝拉迪接應長傳，禁區內凌空抽射高出。

踢到比賽末段，意大利受到打擊，今場表現出色嘅翼鋒費達歷高基艾沙傷出，結果法定時間90分鐘打和1比1，需要加時。

英格蘭踢到加時7分鐘，加雲菲臘斯把握對手解圍不遠，第一時間勁射，可惜斜出。加時下半場，意大利中場貝拿迪斯治主射罰球，被比克福特救到，加時雙方冇波入，需要互射12碼分勝負。

意大利前鋒比洛迪主射，被門將比克福特撲出，英格蘭前鋒拉舒福特射中柱唔入，隊友查頓辛祖主射，被門將基安盧基當拿隆馬撲出。

最後一輪，意大利中場佐真奴費路主射宴客，點知英軍新星布卡約沙卡主射，被基安盧基當拿隆馬撲出，意大利互射12碼贏3比2，總比數贏4比3，奪得冠軍，並將不敗紀錄增至34場。

【12碼回放】

杜文尼高貝拉迪(意) ○

哈利卡尼(英) ○

比洛迪(意) X

哈利馬古尼(英) ○

邦路斯(意) ○

拉舒福特(英) X

貝拿迪斯治(意) ○

查頓辛祖(英) X

佐真奴費路(意) X

布卡約沙卡(英) X