2場3救12碼！當拿隆馬獲歐國盃MVP

意大利可以相隔53年後，再次捧歐國盃冠軍，門將基安盧基當拿隆馬居功厥偉，佢繼4強對西班牙互射12碼階段，撲出艾華路莫拉達射門之後，今場決賽又勇救2球12碼，賽後獲選為今屆賽事最佳球員，成為繼丹麥傳奇門將舒米高之後，第2位獲此殊榮嘅守門員。

年僅22歲嘅基安盧基當拿隆馬可以話係繼保方之後，意大利史上最天才橫溢嘅鋼門，16歲零242日已為AC米蘭正選上陣，適逢「長青鋼門」保方2018年退出國家隊，當拿隆馬成功接棒，成為意大利一號門將，並且青出於藍，早前一度做出988分鐘國家隊不失球，僅次於索夫保持嘅1143分鐘不失球世界紀錄，直至歐國盃16強對奧地利，加時先至失守。

當拿隆馬喺今屆分組賽未受考驗，踏入淘汰賽後，終於有機會大顯身手，8強對比利時救出奇雲迪布尼嘅世界波，4強面對西班牙強攻，佢屢救險球，更於互射12碼階段，撲出艾華路莫拉達射門，成為晉級決賽嘅英雄。

來到今場決賽，意大利所失1球，亦非當拿隆馬嘅問題，佢更加喺互射12碼階段，撲出查頓辛祖、布卡約沙卡嘅射門，成為意大利捧盃大功臣。

當拿隆馬救出致勝1球後，表現冷靜，甚有大將之風，甚至賽會頒發最佳球員獎畀佢時，佢都唔為意，要隊友提示先至知，當拿隆馬簡直視榮譽如浮雲。

當拿隆馬今夏約滿離開AC米蘭，將轉投巴黎聖日耳門，呢支法甲勁旅免轉會費簽入新一代世界級鋼門，真係執到寶。

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