70歲中堅組合凍結卡尼　意軍大叔有心有力

意大利出戰今屆歐國盃，仍然由2位老將邦路斯、基亞連尼扼守防線中路，唔少評論都擔心呢對加埋已經70歲嘅中堅組合體力頂唔順。不過，事實剛好相反，兩位大叔仍然有心有力，邦路斯更加為意大利喺今場決賽入波扳平，認真犀利。

36歲隊長基亞連尼近年備受傷患困擾，過去2季意甲合共只為祖雲達斯上陣21次，意大利主帥文仙尼仍然徵召佢入伍，曾經受質疑。

基亞連尼喺分組賽對瑞士傷出，直至8強先至復出，但並冇影響發揮，近3場都踢足全場，佢老人家今場決賽踢到加時末段，仲上前助攻，好似有用唔盡嘅體力。

至於34歲邦路斯今場唔止為意大利入波扳平，仲有份主射12碼入網，體力及心理質素都一流。邦路斯今場傳球成功率達89%，有6次成功搶截、18次長傳成功、2次剷球成功，2次射門，獲選為今場最佳球員，問你服未。

基亞連尼同邦路斯完美合作，將英超神射手哈利卡尼完全凍結，令佢全場冇表現。基亞連尼早前曾經表示，自己了解邦路斯，多過了解老婆，果然係真嘅。

另外，有傳基亞連尼打算捧盃後退出國家隊，邦路斯表示會勸佢留低。