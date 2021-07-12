修夫基最失敗換人 3位後備球員射失12碼

歐國盃決賽英格蘭對意大利勝負關鍵，同雙方主帥臨場換人有極大關係，意大利領隊文仙尼果斷換走表現低迷嘅前鋒恩莫比尼，令球隊攻勢大為改善。反觀，英格蘭領隊修夫基對於調動猶豫不決，最諷刺係英軍3位射失12碼嘅球員都係後備上陣，「修哥」一手埋葬英格蘭冠軍夢。

意大利上半場面對英格蘭嚴密防守，一籌莫展，下半場開波10分鐘內，文仙尼立即作出2個調動，用杜文尼高貝拉迪入替恩莫比尼，用白賴仁基斯坦迪入替尼高路巴列拿，令中前場活力大增，貝拉迪更有1次凌空射門幾乎入網。

相比之下，修夫基要等到71分鐘，先至用布卡約沙卡入替捷比亞，希望重新取得領先優勢，但作用有限。

踢到加時末段，修夫基一次過換入查頓辛祖、拉舒福特，並將後備上陣嘅佐敦軒達臣又換走，明顯之前部署有誤。

修夫基想靠查頓辛祖、拉舒福特主射12碼，以為佢哋係進攻球員，射術有保證，點知事與願違，呢兩位仁兄同埋布卡約沙卡都宴客，英格蘭最後3輪12碼都唔入，簡直係大巴大巴摑落修夫基。

雖然「修哥」2016年成為英格蘭主帥之後，球隊成績獲得提升，包括打入2018年世界盃4強及今屆歐國盃決賽，但到咗最後關頭，都係露晒底。

值得一提，修夫基球員時代曾於1996年歐國盃4強主場射失12碼，導致英格蘭被德國淘汰，轉為領隊之後，又再次喺歐國盃主場倒於12碼之下，實在係宿命。