12碼做懦夫？基亞利殊、史達寧去咗邊？

英格蘭喺歐國盃決賽互射12碼慘痛輸波，宴客嘅第3、4、5輪球員，分別係23歲嘅拉舒福特、21歲嘅查頓辛祖同19歲嘅卡布約沙卡，劊子手排陣愈關鍵就愈年輕，令領隊修夫基受到千夫所指。不過曼聯名宿堅尼就將矛頭，指向唔敢擔大旗嘅基亞利殊、史達寧等經驗豐富球員，暗批佢哋係懦夫。

愛爾蘭名將堅尼表示：「如果你係史達寧同基亞利殊，點可以坐喺度等班年輕小將喺你面前操刀？你點可能坐定定睇住個19歲嘅怕醜細路去操刀？你踢嘅波多過佢、經驗多過佢。史達寧贏過好多錦標，或者修夫基安排佢射第6、第7輪，呢個責任係好難承受，但你絕對唔可以坐喺度，而係要去同班年輕球員講『等我喺你哋前面擋住』。」

雖然修夫基賽後解釋12碼計劃係佢安排，但堅尼就反駁：「所有人都有自己計劃，但喺一場決賽、喺咁多球迷期待嘅目光、喺一個巨人門將面前，所有科學數據、資料都唔可能喺現實複製。」至於加利尼維利就話：「當沙卡去射嗰陣，大家都預期應該係基亞利殊或者史達寧，不過基亞利殊2年都冇射過12碼，或者佢射12碼有啲問題，修夫基只係排佢覺得最有機會射入嘅人。」