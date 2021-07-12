C朗拿度首奪金靴獎　靠助攻贏舒希克

歐國盃決賽2個入波都係嚟自後衞，神射手形勢亦未有變動，葡萄牙前鋒C朗拿度同捷克嘅柏德列舒希克同樣有5個入球排第1位，不過歐國盃金靴獎只有一個，根據賽例如果入球數字相同，就會計算埋助攻數字，柏德列舒希克今屆未有任何助攻，而C朗拿度就有1次，結果C朗成功奪得今屆歐國盃金靴獎。

C朗拿度入球無數，曾經贏過英超、西甲、意甲同歐聯神射手，連歐洲金靴獎都拎過4次，但今次係佢首度奪得國際大賽金靴獎，雖然葡萄牙喺16強黯然出局，但C朗都總算拎番個安慰獎。除兩位5球射手外，賓施馬、科斯貝治、盧卡古同哈利卡尼都分別攻入4球，但全部都冇任何助攻紀錄，賽例列明如果入波同助攻數字都相同，就會以上陣時間較少一位贏出，所以法國前鋒賓施馬贏得「銅靴獎」。

歐國盃射手榜

1●C朗拿度(葡萄牙●5球1助攻●360分鐘

2●柏德列舒希克(捷克)●5球0助攻●404分鐘

3●賓施馬(法國)●4球0助攻●349分鐘

4●科斯貝治(瑞典)●4球0助攻●371分鐘

5●盧卡古(比利時)●4球0助攻●444分鐘

6●哈利卡尼(英格蘭)●4球0助攻●649分鐘