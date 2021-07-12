突破之男！文仙尼創造三大奇迹

意大利由3年前恥辱性未能打入上屆世界盃決賽周，到依家捧歐國盃冠軍，主帥文仙尼接手領軍，編寫勵志故事。呢位56歲名帥由球員時代至教波生涯，一直扮演「突破之男」角色，勇於打破傳統，創新局面，今屆歐國盃又完成一項壯舉。

文仙尼球員時代已經係1位天才球星，效力森多利亞15年，協助球隊奪得1990/91年球季意甲冠軍，亦係球隊史上至今唯一一次聯賽冠軍。球員生涯尾聲，佢亦有份協助拉素捧1999/2000年球季意甲冠軍，打破祖雲達斯、米蘭雙雄壟斷局面。

踏入教波生涯之後，文仙尼除咗為國際米蘭3奪意甲冠軍之外，最威水係2011/12年球季率領曼城首次捧英超冠軍，該季曼城戰至最後一刻贏波，力壓曼聯，奪得冠軍，相信球迷仍然歷歷在目。文仙尼帶領意大利由谷底迅速攀上高峰，再次證明自己有創造奇迹嘅能力。

賽後文仙尼喜極而泣，佢話：「我唔敢想像可以捧盃，球員表現太出色，我哋已經成長好多，係一支非常好嘅球隊，當然仲有提升空間。今場好難踢，失波後更加困難，但我哋後來主宰比賽，互射12碼需要運氣，我為英格蘭感到遺憾。」

至於文仙尼昔日森多利亞好兄弟兼今次意大利「團長」維埃里話：「我同文仙尼友誼超越一切，因為森多利亞超越一切，今屆有圓滿結局，我必須講球員們表現太令人難以置信。」

文仙尼球員時代嘅國家隊生涯濟遇欠佳，1990年世界盃決賽周，意大利身為主辦國，佢全程做後備，冇得上陣。文帥唔想麾下球員有同樣遭遇，所以今屆歐國盃，盡量畀最多球員上陣，26人大軍名單只有第3門將阿歷斯美列特未曾上陣，文仙尼咁體貼，難怪每位球員都為佢賣命。