近31年英格蘭12碼血淚史　睇番好心酸

眾所周知，互射12碼一向係英格蘭嘅死穴，回顧「三獅兵團」過去10次喺國際大賽同對手互射12碼分勝負，結果有7次落敗。因此，英格蘭今屆歐國盃決賽加時未能贏意大利，基本上已經先輸一大半。

睇番英格蘭對上1次國際大賽互射12碼勝出，係2019年歐國聯季軍戰擊敗瑞士，該場英格蘭6射全中，好似幾醒，但考慮到只係象徵性質嘅季軍戰，有好大「水份」。

至於另外9場世界盃及歐國盃淘汰賽，英格蘭只曾於1996年歐國盃8強射贏西班牙，以及2018年世界盃16強射贏哥倫比亞，對住德國(包括前西德)、葡萄牙、意大利、阿根廷，都敗陣而回。

值得一提，2012年歐國盃8強，英格蘭都係同意大利互射12碼，無獨有偶同今場歐國盃決賽一樣，都係意大利球員先射失，但英格蘭最後都係倒輸，心理質素好唔掂。

英格蘭12碼黑歷史

2021年 歐國盃決賽 2:3 意大利

2019年 歐國聯季軍戰 6:5 瑞士

2018年 世界盃16強 4:3 哥倫比亞

2012年 歐國盃8強 2:4 意大利

2006年 世界盃8強 1:3 葡萄牙

2004年 歐國盃8強 5:6 葡萄牙

1998年 世界盃16強 3:4 阿根廷

1996年 歐國盃4強 5:6 德國

1996年 歐國盃8強 4:2 西班牙

1990年 世界盃4強 3:4 西德