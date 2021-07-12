近31年英格蘭12碼血淚史 睇番好心酸
2021年07月12日 15:01
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(Getty Images)
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眾所周知，互射12碼一向係英格蘭嘅死穴，回顧「三獅兵團」過去10次喺國際大賽同對手互射12碼分勝負，結果有7次落敗。因此，英格蘭今屆歐國盃決賽加時未能贏意大利，基本上已經先輸一大半。
睇番英格蘭對上1次國際大賽互射12碼勝出，係2019年歐國聯季軍戰擊敗瑞士，該場英格蘭6射全中，好似幾醒，但考慮到只係象徵性質嘅季軍戰，有好大「水份」。
至於另外9場世界盃及歐國盃淘汰賽，英格蘭只曾於1996年歐國盃8強射贏西班牙，以及2018年世界盃16強射贏哥倫比亞，對住德國(包括前西德)、葡萄牙、意大利、阿根廷，都敗陣而回。
值得一提，2012年歐國盃8強，英格蘭都係同意大利互射12碼，無獨有偶同今場歐國盃決賽一樣，都係意大利球員先射失，但英格蘭最後都係倒輸，心理質素好唔掂。
英格蘭12碼黑歷史
2021年 歐國盃決賽 2:3 意大利
2019年 歐國聯季軍戰 6:5 瑞士
2018年 世界盃16強 4:3 哥倫比亞
2012年 歐國盃8強 2:4 意大利
2006年 世界盃8強 1:3 葡萄牙
2004年 歐國盃8強 5:6 葡萄牙
1998年 世界盃16強 3:4 阿根廷
1996年 歐國盃4強 5:6 德國
1996年 歐國盃8強 4:2 西班牙
1990年 世界盃4強 3:4 西德