港超聯　愉園職球員遭欠薪550萬元

被拖欠薪金的愉園職球員，周一（12日）舉行記者招待會，進一步交代欠薪情況及細節，會上透露所涉及金額高達550萬元，而部分球員自2020年起已經「無糧出」，其中年輕球員欠薪情況嚴重。球員代表兼發起人林毅東，於會上提出三點訴求，包括要求愉園會方盡快支付拖欠的薪金，並表示已透過勞工處調停會安排勞資雙方方代表會面，商討解決方案。

日記招亦有多位職球員出席，包括主教練鮑家耀。「阿東」於會上透露欠薪情況於去年季尾已開始出現，而今季欠薪金額達550萬元，當中未計算獎金，包括本地球員、外援、教練、職員及總監均有被拖欠，部分自去年9月起已經被拖欠薪金，受影響人數逾40人，其中年輕球員欠薪情況最為嚴重：「細嗰班球員拖咗9個月，大嗰班大概3、4個月；6月30日完約之後都未收到薪酬，大家頂無可頂，要發聲討回公道。」

「阿東」於會上提出三點訴求，包括希望僱主能夠支付所拖欠的薪金，並表示已安排勞資雙方於周四（15日）透過勞工處調停會會面：「絕大部分嘅球員都認為係可以傾嘅，但不接受幾個月後或分期（出糧），只能接受喺傾完之後兩個禮拜內一定要出足糧，我哋先會停止起訴。」「阿東」引述勞工處指現階段未能聯絡到「足主」陳志實，但透露愉園資方代表林燦彬已同意出席會面。此外，「阿東」提到已收到職金局來信，表示當局就愉園資方未為職球員的強積金供款一事，已經開始進行調查。

早前愉園職球員已去到足總備案，「阿東」希望總會需要加強監管球會出糧情況，改善現有機制，避免日後同類事件發生。有份出席的林衍廷（Fat gor），踏入職業球員生涯以來，過去已經先後歷過夢想FC及富力R&F散班，被欠薪的情況對他而言已不算陌生，他直言對這種情況感到無奈：「夢想嗰陣已經試過被拖糧，當時已經係兩年前，到依家都未有一套保障到球員獲得應有薪金嘅機制，我覺得足總喺呢方面應該做多啲。」

「阿東」亦呼籲足總主席兼愉園體育會會長貝鈞奇，要多關心受影響職球員的情況，並透露在入稟勞工處過程期間，得知貝鈞奇已在今年年初辭任愉園董事一職：「我哋肯簽新約，都係因為信任董事，咁（貝鈞奇）突然間退出，其實係唔係已經知道內部有啲咩問題，希望貝生可以關心下呢一件事。」同時間，「阿東」不忘感謝林燦彬過去不斷支援受影響球員，包括曾為球員預支2個月薪水。

愉園欠薪情況盛傳已久，但一班球員過去一季依然不遺餘力為球隊出戰，有份出席記者會的主教練鮑家耀，認為球員在欠薪情況下依然表現落力，實屬難得：「（欠薪情況）我都唔識點樣去面對，如果畀着我做球員，可能欠我3個月，可能我已經唔踢，但佢哋依然好堅持繼續完成比賽，係好難得，希望可以爭取大家應得的嘢。」