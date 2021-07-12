字母哥創紀錄！ 轟41分助公鹿主場大勝太陽

NBA總決賽周一（12日）上演G3大戰，主場出擊的公鹿憑「字母哥」安迪杜甘普轟下全場最高41分、13籃板的「雙雙」數據，兼成為NBA歷史上第2位球員於總決賽，連續2仗取得至少40分10籃板，最終以120比100大破太陽，總場數追近至1-2，取得球隊自1974年以來首場總決賽勝利。

遭遇2連敗的公鹿，今仗返回主場出戰再無退路，上半場迅速入局，米杜列頓及「字母哥」各自轟入15分、18分，半場已大幅領先60比45；換邊後太陽手感依然冰冷，全隊3分命中率不足3成，當中「少主」布克3分球7射1中，全場命中率只得21.4%，僅得10分。

另一方面「字母哥」安迪杜甘普卻再次大爆發，全場23射14中下，加上罰球17射13中，高效交出「雙雙」41分、13籃板，外加6次助攻，最終帶領公鹿以20分輕取太陽，成為自2018年勇士隊後再次於總決賽，以20分分差贏下比賽的球隊，周四（15日）G4賽事公鹿將會繼續主場迎戰太陽。

值得一提「字母哥」亦是繼「巨無霸」奧尼爾之後，成為NBA歷史上第2位球員於總決賽，連續2仗取得至少40分10籃板。此外連同今仗轟下的41分，「字母哥」在個人生涯前3場總冠軍賽，一共取得103分，屬聯盟歷來首次打入總冠軍的球員中，前3戰總得分第4多的球員。

被問到有沒有信心打破米高佐敦於1993年總決賽，創下4場賽事皆轟下40分的紀錄，賽後這名希臘球星則謙虛地表示：「能夠傷愈復出好開心，我唔係米高佐敦，但自己將會保持侵略性，球隊今場明顯比前2場有進步，要繼續保持落去。」

總決賽賽程：

【Game 4】15/7 9:00am 公鹿 Vs 太陽

【Game 5】18/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿

【Game 6】21/7 9:00am 公鹿 Vs 太陽*

【Game 7】23/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿*

*如果有需要