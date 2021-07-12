窮小子變雙冠王！佐真奴成意國「最佳收購」

意大利中場佐真奴費路今年大豐收，繼5月協助車路士奪得歐聯冠軍後，依家為意大利捧歐國盃冠軍，成為「雙冠王」。呢位巴西裔球員因為被「森巴兵團」冷落，2016年選擇代表意大利，成為捧盃功臣，可以話係意大利「最佳收購」。

佐真奴費路喺巴西出世，直至15歲先至移居意大利，加入羅維納青年軍，曾經只收取20歐元周薪，幾乎被逼放棄足球。

呢位傳球大師轉投拿玻里後打出名堂，但一直未受巴西國家隊徵召。由於佢有意大利國籍，2016年獲前意大利主帥干地徵召入伍，可惜未能入選上屆歐國盃大軍名單。

幸好文仙尼非常重用佐真奴費路，佢亦不負所托，今屆歐國盃表現出色，除咗傳送了得之外，亦經常搶截對手傳球，同埋總共跑咗86.6公里，都係球員之冠，即使佢喺決賽射失12碼，都難掩其鋒芒。難怪意大利名帥沙利認為，佐真奴費路有力問鼎今年金球獎。

除咗佐真奴費路之外，另1位效力車仔嘅意大利國腳艾馬臣柏美尼都係來自巴西，兩人捧歐國盃冠軍，同巴西日前喺美洲國家盃決賽輸波形成強烈對比。