「四朝元老」歐鎧淳　奧運裝備珍而重之

雖然歐鎧淳並非香港東奧代表團中年紀最大的運動員，不過自2008年以來已連續4屆奧運均披甲的她，則是港隊最具資歷的「四朝元老」，近日她展示了奧運代表獨有的裝備，坦言「好大機會係我最後一次拿到了。」

以A標再闖東京奧運100米背泳的「背泳王后」的歐鎧淳，近日投入於最後備戰訓練中，並曾透露自己訓練太累，畢竟她已是29歲屬於「大師姐」輩的泳員。幸好在艱辛的訓練中也有不少甜蜜的調劑，日前她在IG中分享了「契仔」送的Q版獎牌，上面寫上TOKYO及五環標誌，DIY創作十分之可愛又有心思，逗得歐鎧淳泛起甜笑。

其實早於2016年里約奧運之後，歐鎧淳都萌生過上水退役的念頭，作為香港一級的泳手，長年累月的練習所消耗的體能及精力絕不簡單，但歐鎧淳都堅持下來，並能夠再創頂峰衝達A標，她擁抱的擇善固執及毅力，正體現出奧運精神所在。她今屆除了個人項目，還會與何詩蓓等隊友合力角逐接力賽。

經過了授旗儀式後，歐鎧淳周日在IG展示了印上香港特區區旗的裝備，「係，奧運會先有得咁印！所以每一件都異常珍貴。」她還明示是自己最後一次奧運：「好大機會係我最後一次攞到了。小心地著，小心地洗。」

東奧游泳賽將於7月24日展開，歐鎧淳則於25日香港時間傍晚6時亮相女子100米背泳初賽。