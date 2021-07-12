宴客3兄弟成歧視目標　英足總強烈譴責

英格蘭失落歐國盃令舉國失望，其中3位喺互射12碼宴客嘅小將拉舒福特、查頓辛祖同布卡約沙卡，更加慘成眾矢之的，賽後3人喺社交網受到大批球迷攻擊，當中唔少都帶有種族歧視，英格蘭足總亦立即發出聲明，強烈譴責有關種族歧視行為。

決賽完結後，大批球迷去到3位宴客小將嘅社交網留言攻擊，有人用猴子emoji同侮辱黑人嘅詞語嚟嘲諷佢哋，足總聲明指：「我哋譴責所有形式嘅歧視行為，作出呢啲行為嘅人唔配支持球隊，我哋會盡力保護受影響嘅球員。足總懇求政府盡法立法，令呢啲喺網上種族歧視嘅人承受現實後果，社交媒體公司亦要禁制呢啲人，並且提供足以向佢哋提出起訴嘅證據。」

英格蘭球迷為呢場決賽瘋狂，部分冇門票嘅球迷今場成功闖入溫布萊球場，甚至有人試圖闖進球場，同票務人員及警方衝突。倫敦警方初時否認有無波飛球迷闖入球場，重申冇安全漏洞，但溫布萊球場發言人其後承認，有「一小部分人進入球場」，正同票務人員及保安合作將佢哋趕走

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有網傳片段顯示，部分球迷跳過圍欄後，同票務人員及警方衝突。其中一名現場目擊者質疑，溫布萊球場警力不足以應付球迷。