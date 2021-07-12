今屆12碼射先100%贏波　碧基都話唔公平

今屆歐國盃決賽以最殘忍嘅互射12碼分勝負，結果英格蘭小將布卡約沙卡喺前5輪最後一射宴客，直接將冠軍送咗畀意大利。連埋呢場王者戰，今屆決賽周一共有4場淘汰賽要用12碼分勝負，結果4場都係由射先嗰一隊贏出，連西班牙球星碧基都話唔公平！

16強法國對瑞士係今屆第1場互射12碼，射後嘅法國去到第5輪，有基利安麥巴比射門被救出局；8強瑞士對西班牙又要射12碼，今次瑞士變咗射後，結果射4球只入1球黯然出局；4強輪到西班牙同意大利「PK」，射先嘅意大利順利晉級，然後決賽對英格蘭繼續保持「射先必贏」走勢，成功拎埋冠軍。

喺西班牙射輸畀意大利後，碧基就曾經喺社交網質疑：「今屆歐國盃射先嗰隊都贏，呢個唔係巧合，數據顯示射先嗰隊往往有更大機會晉級，我認為喺國際大賽，用擲毫決定先後係唔公平，射後面嗰隊將會處於劣勢。」

事實上，歐洲足協喺2017年曾經試用「ABBA」嘅12碼次序方法，取代傳統「ABAB」射法，但試行2年後就取消，碧基認為呢個「ABBA」模式會更加公平。